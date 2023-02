Rupert Grint: Das hält er von einem "Harry Potter"-Reboot!

Rupert Grint hat für uns alle Ronald Weasley aus der "Harry Potter"-Buchreihe in den Filmen zum Leben erweckt. 2011 erschien dann mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes -Teil 2" der letzte Teil in den Kinos. Seitdem haben sich schon mehrere Stars der Filme, darunter Daniel Radcliffe und Tom Felton vorhergesagt, dass ein "Harry Potter"-Reboot irgendwann kommen wird. Nun äußerte sich auch Rupert Grint zu der Möglichkeit eines Reboots: "Ich würde gerne sehen, wie Harry Potter in einer Fernsehserie adaptiert wird. Ich denke, das würde wirklich funktionieren. Ich bin sicher, die Filme werden sowieso neu verfilmt." Dass Serienadaptionen beliebter Film-Reihen gut funktionieren können, zeigten zuletzt "House of the Dragon" und "Der Herr der Ringe: Ringe der Macht" gezeigt. Zudem würde eine Serie (wenn sie langfristig ausgelegt ist) ermöglichen, mehr Details aus den Büchern zu berücksichtigen, die in den Filmen aus Zeitgründen beschönigt oder komplett weggelassen wurden.