Robert Pattinson: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert! 

Robert Pattinson wurde positiv auf COVID-19 getestet

In seiner Rolle des “Edward Cullen” wurde Robert Pattinson in der “Twilight”-Verfilmung” weltberühmt.Nun soll er im neuen “Batman”-Streifen die Rolle des “Bruce Wayne” übernehmen. Die Dreharbeiten zum Film finden zurzeit in England statt. Doch nun ereilte eine Schock-Nachricht das Filmset. Laut dem US-Magazin “Vanity Fair” soll sich Schauspielstar Robert Pattinson mit dem Coronavirus infiziert haben – und das nur wenige Tage nach dem Start der Filmproduktion!

Die “Batman”-Dreharbeiten wurden unterbrochen

Zuerst verkündete die Produktionsfirma in einer offiziellen Mitteilung: “Ein Mitglied der ‘Batman’-Produktion wurde positiv auf COVID-19 getestet und isoliert sich gemäß den festgelegten Protokollen. Die Dreharbeiten werden vorübergehend unterbrochen.” Dass es sich bei dem Mitglied um Pattinson handelt, erfuhr “Vanity Fair” aus Insider-Kreisen.

Die “Batman”-Produktion steht zum zweiten Mal still

Dies ist bereits das zweite Mal, dass der Film die Produktion einstellen muss. Der erste Stillstand wurde im März verkündet, als die Coronavirus-Pandemie die ganze Welt lahmlegte. Der Film soll planmäßig am 1. Oktober 2021 in die Kinos kommen. Pattinson sagte über seine berühmten Filmrolle vor knapp einem Monat: “Wie viele von euch bereits wissen, waren wir in der Anfangsphase der Produktion, als COVID eintraf. Jetzt bin ich sehr gespannt darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und diesen geliebten Charakter weiter zu formen. Ich war schon immer ein großer Fan.” Wann der Hollywoodstar wieder vor die Kamera darf, ist bislang noch unklar.

