Kirsten Stewart und Robert Pattinson: "Twilight" war ihr Durchbruch!

2008 startete die Vampir-Saga und Kirsten Stewart und Robert Pattinson, schlüpften in die Rollen der Bella Swan und des Edward Cullen. Die "Biss-Reihe" war ein voller Erfolg. Bis heute ist die Vampir-Lovestory immer eine beliebte Wahl bei Filmabenden. Die beiden Schauspieler Kristen und Robert, haben sich bei den Dreharbeiten der Filme auch tatsächlich ineinander verliebt und waren ein Paar. Nach einigen Jahren zerbrach die Beziehung jedoch. Immer wieder trifft man in der kleinen Hollywood-Welt aufeinander. So auch das Ex-Paar. Aber könnten sich Robert Pattinson und Kristen Stewart vorstellen wieder zusammen vor der Kamera zu stehen? Und das auch noch als Liebespaar? Kirsten hat dazu eine ganz klare Meinung.

Kristen Stewart: Neue "Catwoman"?

In einem Interview wurde Kirsten gefragt, ob sie denn nicht gerne die Rolle der "Catwoman" im neuen "Batman"-Film gehabt hätte. Da der neue "Batman" jedoch von ihrem Ex-Freund Robert Pattinson gespielt wird, hat sie eine ganz klare Antwort diesbezüglich. „Nein, das wäre absurd! Es wäre zwar eine lustige Idee, da ich den Film schon als Kind gefeiert habe, aber in der Realität wäre es verrückt. Und ich bin stolz auf Rob und Zoe und gönne es den beiden sehr!“

