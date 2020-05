Gregory Boyce spielte Tyler Crowley in "Twilight"

Erst vor einigen Wochen gab Autorin Stephenie Meyer bekannt, das ein neuer "Twilight"-Teil namens "Midnight Sun" veröffenlticht wird, in dem es um die Geschichte aus der Sicht des Vampirs Edward geht. Viele Fans haben sich über diese News sicherlich mega gefreut. Doch nun erreichte uns eine sehr traurige Nachricht: Gregory Boyce, der in "Twilight" die Rolle des Tyler Crowley (Mitschüler von Bella und Edward) übernommen hatte, ist gestorben.

Hier ärgert Tyler Crowley (Gregory Boyce) Bella Swan (Kristen Stewart) im ersten Teil von "Twilight" Concorde

"Twilight"-Schauspieler und Freundin plötzlich tot

Im Alter von nur 30 Jahren ist der "Twilight"-Star nun viel zu jung verstorben... Laut einer Quelle, war Gregory Boyce' Cousin beunruhigt, da dessen Auto noch in seinem Hof stand mitten in der Nacht. Als er dann im Apartment des Schauspielers und angehenden Kochs nach dem Rechten sehen wollte, fand er ihn und seine Freundin Natalie Adepoju tot am Boden liegen. Die Ursache für das plötzliche Ableben des Paars ist bisher noch ungeklärt und es kam für die ganze Familie völlig unerwartet. Die Mutter des "Twilight"-Darstellers postete eine Bestätigung auf Facebook und schrieb: "Er war mein absoluter Lieblingskoch. Er war an etwas Großem dran und das war seine Leidenschaft." Ruht in Frieden, Gregory und Natalie!🙏🏻

