Countdown kündigte Neuigkeiten an

Die "Twilight"-Bücher und Filme liegen schon einige Jahre zurück, 2012 kam mit „Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht Teil 2“ der letzte Film der Saga in die deutschen Kinos. Die "Twilight"-Serie von Stephenie Meyer ist eigentlich schon abgeschlossen, trotzdem will die Fan-Community "Twilight" zurück und wartet auf weitere Bücher rund um die Liebesgeschichte von Edward und Bella. Dieser Traum könnte sich erfüllen. Aufmerksame Twilighter haben auf der Website von Autorin Stephenie Meyer einen mysteriösen Countdown entdeckt, der am 04. Mai um 14:30 Uhr (UTC+2) ablief.

„Twilight“: Neues Buch "Midnight Sun" wird veröffentlicht

Nach Ablauf des Countdowns wurde zur Freude der Fans ein neues "Twilight"-Buch verkündet. Schon im Vorfeld tippte ein Großteil der Fans auf die offizielle Verkündung von "Midnight Sun" und lag damit richtig.Die Veröffentlichung des Romans, der die "Twilight"-Geschichte aus Edwards Sicht erzählt, war bereits vor ein paar Jahren geplant. Nachdem Seiten aus dem Buch schon im Vorfeld im Netz geleaked wurden, legte Meyer das Projekt allerdings vorerst auf Eis – bis jetzt! Im Post wird auch schon ein Erscheinungsdatum für "Midnight Sun" genannt, am 04. August 2020 ist es soweit. Auf die deutsche Version des neuen "Twilight"-Buches müssen die Leser wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!