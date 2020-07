„Twilight“: Ein neuer Teil kommt!

12 Jahre ist es her, dass Kristen Stewart und Robert Pattinson als Bella Swan und Edward Cullen für den ersten „Twilight“-Teil „Biss zum Morgengrauen“ vor der Kamera standen. Gerade erst enthüllte ihre Kollegin Anna Kendrick, die Bellas Schulfreundin Jessica Stanley spielte, unter welch heftigen Umständen die Dreharbeiten damals stattfanden. Mit „Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht Teil 2“ ging die Filmreihe 2012 schließlich zu Ende. Doch nun legt Autorin Stephenie Meyer mit einem neuen Roman nach: am 04. August 2020 erscheint „Biss zur Mitternachtssonne“! Die Handlung gleicht der von „Biss zum Morgengrauen“ – diesmal allerdings nicht aus Bellas Sicht, sondern aus der von Vampir Edward geschildert.

Kommt „Twilight“ zurück ins Kino?

Die Fans hoffen nun natürlich auch auf einen weiteren Film! Catherine Hardwicke, die beim ersten „Twilight“-Teil Regie führte, erklärte gegenüber „Entertainment Tonight“, dass sie sich das durchaus vorstellen könnte, betonte aber: „Es wäre ein komplett anderer Film, weil wir damals in Bellas Kopf geblieben sind. Es würde Spaß machen, es wäre faszinierend.“ Dass die ehemaligen Hauptdarsteller erneut in ihre Rollen schlüpfen werden, sei jedoch fraglich. „Rob ist jetzt Batman… und Kristen hat eine Million andere wundervolle Projekte. Aber wer weiß, was passiert“, so die Regisseurin.

