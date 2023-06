"Riverdale" Staffel 7: Beliebter Darsteller kommt zurück!

In Folge 13 werden alle von Hiram Lodges Rückkehr nach Riverdale überrascht – vor allem seine Tochter Veronica. Der Schock in der Stadt ist groß und vor allem Veronica ist ihm sehr misstrauisch gegenüber. Außerdem finden Archie und Co. in der Folge heraus, dass Mrs. Thornton beschuldigt wird, eine Kommunistin zu sein, Cheryl wird von ihrem Vater gezwungen, schwule Schüler an der Riverdale High zu outen und Jughead entwickelt eine Strategie, um einen Comic-Boykott zu verhindern. Es wird gegen Ende der Serie auf jeden Fall nochmal sehr spannend!