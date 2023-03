Cole Sprouse: Die Wahrheit über seine Trennung mit Lili Reinhart

"Ich denke, wenn ich mich selbst ein wenig mehr geliebt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich schon etwas früher [von Lili] getrennt. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mich um viele Leute um mich herum kümmern musste, was nicht gut für mich war. Wahrscheinlich hätte ich in dieser Situation ein bisschen mehr Egoismus an den Tag legen sollen", gesteht Cole. Nach ihrer Trennung mussten Lili und Cole aber noch weiterhin gemeinsam vor der Kamera stehen und waren teilweise in dieser immer noch ein verliebtes Paar. Diese Situation machte es für die beiden "Riverdale"-Stars nicht leicht: "Es war für uns beide schwer. Ich denke, dass die Arbeit schwierig wurde, weil es schwer war, all unsere Gefühle füreinander auszublenden, und wir uns nicht den Luxus der Distanz leisten konnten, um das wirklich zu überwinden. Ich weiß, dass wir beide dem anderen ziemlich viel Schaden zugefügt haben."

Und wie geht es ihnen knapp drei Jahre nach der Trennung? "Wir sind gute Freunde. Wir arbeiten jetzt wirklich gut zusammen. Aber ich glaube, wir waren beide genau da, wo wir sein mussten. Wir waren in einer fremden Stadt… allein. Wir haben uns wirklich aufeinander gestützt."