Rapperin angeschossen: Der Angriff war geplant! 

Schüsse auf Rapperin Megan Thee Stallion

Schon wieder wirbelt eine Schießerei die US-Rap-Szene auf! Allein in den letzten paar Monaten mussten die Fans gleich um mehrere ihrer Idole trauern. Im Februar starb Hip-Hop-Superstar Pop Smoke bei einem Einbruch in sein Haus in den Hollywood Hills – gerade erst nahm die Polizei mehrere Verdächtige wegen Mordes fest. Im Mai wurde Newcomer KJ Balla mit gerade mal 25 Jahren auf offener Straße erschossen, sein Kollege Huey verlor sein Leben wenig später ebenfalls bei einer Schießerei. Nun sorgt Rapperin Megan Thee Stallion mit einem Posting für Wirbel: Sie behauptet, sie habe mehrere Schussverletzungen erlitten – und der Angriff sei geplant gewesen!

Megan Thee Stallion: Kein Zufallsopfer?

US-Medien hatten berichtet, die 25-jährige „Savage“-Interpretin sei im Zuge einer Schießerei in Hollywood mit Verletzungen durch Glasscherben verhaftet worden. Megan stellte nun aber klar: „Die Berichte sind falsch! Am Sonntagmorgen erlitt ich Schussverletzungen als Folge eines Verbrechens, das mit der Absicht begangen wurde, mir körperlichen Schaden zuzufügen.“ Weiter betonte sie: „Ich wurde nie verhaftet! Die Polizeibeamten haben mich ins Krankenhaus gefahren, wo ich mich einer Operation unterziehen musste, um die Kugeln zu entfernen.“ Das habe sie unbedingt klarstellen wollen, so Megan. Nun sei sie aber vor allem unglaublich dankbar dafür, nach „dieser traumatischen Nacht“ noch am Leben zu sein und wieder vollkommen gesund zu werden.

