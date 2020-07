#1 dariadaria

Manchmal ist es gar nicht so easy seinen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Gut, dass es Influencer wie Madeleine Darya Alizadeh aus Wien gibt, die uns zahlreiche Inspirationen geben. Auf ihrem Insta-Account teilt sie Tipps, um nachhaltiger zu leben - einfach umzusetzende Alltags-Hacks gepaart mit ihrer Erfahrung als Aktivistin. Madeleine setzt sich vor allem für den Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit im Fashion-Bereich ein. Auch ihre positive Einstellung zu ihrem Körper bringen definitiv selflove vibes! We like!

#2 Naturlandkind

Dieser Insta-Account ist nicht nur wunderschön anzuschauen! Mit den tollen Naturmotiven beweist Viktoria Heyn ihren Hang und ihre Liebe rund um die Natur und lässt ihre Community daran teilhaben. Super inspirierend mit vielen coolen Tipps rund ums Gärtnern. Außerdem teilt die grüne Influencerin regelmäßig Rezepte und Tipps, wie ihr beispielsweise Verpackungsmüll vermeiden könnt. Frisch, frei und fröhlich die Welt verbessern! Viktorias Motto: „Inspirieren statt Missionieren!“

#3 fairknallt

Die junge Frau hinter diesem Insta-Account ist bereits vielen bekannt. Die Ex-GNTM-Kandidatin Marie Nasemann ist mittlerweile nicht nur Model, sondern setzt sich auch tatkräftig für den Klimaschutz ein. Fast-Fashion ist absolut nicht ihr Ding! Sie möchte ihre Follower von nachhaltigen Mode-Labels überzeugen und in puncto Kleiderschrank ein Umdenken erreichen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt Marie, dass faire Styles und Fair Fashion, d.h. nachhaltige Kleidung, echt cool sein kann. Fashion-Revolution für eine bessere Welt. Mega!

Noch mehr Trends und Themen rund um Lifestyle, Wissen und Nachhaltigkeit, Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!