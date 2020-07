Rapper Lil Marlo stirbt mit 27 Jahren

Die Polizei in Atlanta, Amerika, bestätigt den Tod des Rappers Lil Marlo. Diese wurden gestern wegen eines Autounfalls alarmiert, doch am Unfallort mussten die Beamten feststellen: Der Rapper ist nicht bei einem Autounfall gestorben, sondern er wurde erschossen. Krass! Für Lil Marlo kam jede Hilfe zu spät und die Polizei geht davon aus, dass er das beabsichtigte Ziel eines Schusswechsels war. Gerade einmal 27 wurde der Musiker und musste wie Rap-Kollege Juice Wrld viel zu früh sterben. Genauere Umstände des tragischen Ereignisses werden nun untersucht. Rudolph "Marlo" Johnson war ein Rapper im Trend. Vor allem in seiner Heimat Atlanta war er eine Bekanntheit. Er arbeitete bereits mit Künstlern wie Lil Baby und Migos zusammen. Mega-Star Lil Yachty gehörte zu seinen engsten Freunden. Die beiden haben sogar wenige Stunden vor Lil Marlos Tod noch einen Song zusammen aufgenommen …

Trauer um Rapper Lil Marlo

Familie, Fans, Freunde und Lil Marlos Musik-Kollegen können es einfach nicht glauben. Der Tod des 27-Jährigen riss ihnen den Boden unter den Füßen weg. Das Label von Lil Marlo postete diesbezüglich ergreifende Worte: "Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod unseres geliebten Marlo. Er verstarb am 12. Juli 2020. In unserer Erinnerungen wird er weiterleben als Sohn, als Vater, als Freund und als Künstler. Wir werden dich immer lieben Marlo. Wir werden dich sehr vermissen und niemals vergessen." Tausende Kommentare seiner Fans befinden sich unter dem Post des Labels. Und auch auf Lil Marlos Profil finden sich unzählige Kommentare von Followern und Kollegen. Jedes Jahr gibt es viel zu viele traurige Promi-Tode. Der Rapper hinterlässt vier Kinder und eine große Lücke in den Herzen seiner Familie. 💔

