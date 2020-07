Cameron Boyces erster Todestag: So erinnern sich Stars und Freunde

Das Andenken von Cameron Boyce wird auf viele Weisen gewahrt

Dafür zu sorgen, dass ihr geliebter Freund und Kollege niemals vergessen wird, ist ihnen besonders wichtig, weshalb Cameron Boyces Co-Stars und Familie ihm schon an seinem Geburstag gedachten. Am 29. Juni wäre der Schauspiler nämlich 21 Jahre alt geworden, hätte ihn im letzten Juli ein fataler, epileptischer Anfall nicht aus dem Leben gerissen. Cameron Boyce selbst und seine Familie unterschätzten die Krankheit, wie seine Eltern öffentlich zugaben. Damit das nie wieder passiert, setzen sie sich jetzt für die Aufklärung über Epilepsie ein. Dafür gründeten sie sogar die Cameron Boyce Stiftung. Und in seinem Namen wird noch viel mehr Gutes getan: So unterstützt die Stiftung auch junge Künstler/innen und über eine neue Aktion wird jetzt zudem gegen Waffen-Gewalt vorgegangen.

Sofia Carson, Dove Cameron und Co. über ihr erstes Jahr ohne Cameron Boyce

Es ist kaum zu glauben, dass bereits ein Jahr vergangen ist, seit uns die schreckliche Nachricht über Cameron Boyces Tod erreichte. Auch seine engen Freunde und Schauspielkollegen aus "Descendants" oder "Jessie" wie Sofia Carson, Dove Cameron und Skai Jackson können es nicht fassen und versuchten ihre Gefühle am ersten Todestag ihres geliebten Cameron auszudrücken:

Dove: "Ein Jahr ohne dein Licht. Etwas Kosmisches ist zerbrochen an dem Tag, an dem du gegangen bist. Es war so unmöglich, ungerecht, unnatürlich. Das Universum kann diese Lücke nicht füllen. Du wars riesig. Ich liebe dich für immer. Einfach so."

Sofia: "An unseren Engel. 365 Tag, an denen wir dich vermisst haben und jeden Tag vermissen wir dich etwas mehr. Dich nicht bei uns zu haben, schmerzt zu sehr. Und trotzdem schaffst du es unsere Welt zu erhellen. Unser Cam. Unser Junge. Unser Sonnenschein mit Schuhen. Ich vermisse dich. So sehr. Ich liebe dich. Für immer."

Skai: "Ein Jahr ohne dich Cameron. Ich vermisse dich so sehr, ich denke immer an dich."

