Zu wenig Info über Cameron Boyce' Epilepsie

Nach dem Tod des jungen "Descendants"-Darstellers Cameron Boyce, ergab die Autospie einen epileptischen Anfall als Todesursache. An der Krankheit litt er schon, seit er ein kleines Kind war. Seine Eltern Libby und Victor erklärten nun in der Serie "The Doctors", dass sie überhaupt nicht wussten, wie gefährlich Epilepsie sein kann: "Wir hatten offensichtlich keine Ahnung, dass es tödlich sein könnte. Und Epilepsie ist so verbreitet. Es gibt so viele Menschen, die darunter leiden, aber nur sehr wenige sprechen darüber. Es fehlt an Informationen." Das kostet ihrem geliebten Sohn Cameron Boyce wohl das Leben...

Cameron Boyce Eltern kämpfen für mehr Awareness

Damit sich nicht andere Mütter und Väter wie Cameron Boyce' Eltern von ihren Kindern verabschieden müssen, setzen sich die beiden jetzt dafür ein, dass über die Krankheit und ihre Gefahren besser aufgeklärt wird. So betonte Mama Libby: "Ich denke, es ist so wichtig, dass wir unsere Story teilen und hoffe, dass Doktoren sowie Menschen, die mit Epilepsie leben, das sehen und Informationen darüber weitergeben, beziehungsweise sie sich rechtzeitig beschaffen. Es ist so wichtig, dass sie Menschen mit Epilepsie oder jeder anderen chronischen Krankheit mit Infos gegen sie bewaffnen." Genau aus diesem Grund kollaboriert die Familie des Verstorbenen mit der Hilforganisation für Epilepsie, um weitere unerwartete Todesfälle zu verhindern. #EndEpilepsy

