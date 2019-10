"Descendants 3": So geht es Dove Cameron nach dem Tod von Cameron Boyce

Im Juli erreichte uns eine Schock-Nachricht: Disney-Star Cameron Boyce ist verstorben. Viele Stars reagierten extrem emotional auf seinen plötzlichen Tod. Darunter natürlich auch seine Co-Stars aus den "Descendants"-Filmen. Besonders Dove Cameron, die mit einem emotionalen Video für Cameron Boyce alle zum Weinen brachte. In einem Interview hat die Schauspielerin jetzt verraten, wie es für sie war "Descendants 3", nach dem tragischen Tod ihres Freundes, zu gucken. "Ich habe es zum ersten Mal mit meiner besten Freundin geguckt, die nicht im Film mitspielt", verrät Dove, "Sie sagte zu mir, dass ich meinen ganzen 'Descendants"-Merch inklusive der Krone anziehen solle, wir Brownies backen und weinen werden. Dann haben wir unseren Film-Marathon gestartet und ich war ein Wrack!"

Dove Cameron: Das wünscht sie allen trauernden Fans

Dove Cameron weiß, dass auch viele Fans mit dem Tod von Cameron Boyce zu kämpfen haben. Ihr Tipp: "Als ich ein kleines Kind war, hatte ich auch das Gefühl, dass die Musik mein bester Freund war. Dinge die uns unterhalten sollen, geben uns das Gefühl gesehen zu werden. Egal ob Musik, Bücher oder Filme – die Verbindung, die wir dazu aufbauen bleibt, in unserem Herzen und gehört allein uns. Sogar, wenn es die Filme nicht mehr geben sollte, gehören die Charaktere dir und fühlen sich lebendig an. Deshalb können sie für immer in dir weiterleben." Doves Worte sind einfach Gold wert! Wir werden Cameron nie vergessen. ❤️

