Dove Cameron: Shitstorm wegen Nippel-Bild auf Instagram

Traurigerweise verstehen nicht alle diese Message und es entsteht ein Shitstorm in den Kommentaren auf Instagram. Doch Dove Cameron nimmt ihre Rolle als Sprachrohr sehr ernst und antwortet fleißig auf unzählige Kommentare. Einem Mädchen antwortet sie: "Zieh deinen verdammten BH aus, wenn du möchtest. Versteck deinen natürlichen Körper nicht. Menschen sind komisch, nur weil es aktuell zur 'Norm' gehört sich für seine Nippel, die Periode oder die weibliche Anatomie zu schämen, bedeutet das nicht, dass es etwas Schlechtes oder Peinliches sein sollte!" Das Disney-Girl möchte für ein gerechtes Frauenbild kämpfen und verteidigt ihren Post weiter: "Das ist kein sexueller Post. Der weibliche Körper ist etwas Normales, deshalb ist es keine große Sache sowas zu posten. Das sollte normal sein und nicht so viel Kritik auslösen. Die Idee, dass eine Frau 'Schwäche zeigt', weil sie 'Männern genau das gibt, was sie wollen', nur weil sie Brüste hat und diese nicht mit einem BH verdeckt, ist bizarr! Die Gesellschaft steht echt Kopf. Bye!"

Und sie hat recht: Es wird wirklich Zeit, dass Frauen nicht mehr für das verurteilt werden, was sie sind – FRAUEN! Zum Glück wird die Dove auch von vielen Star-Kollegen supportet. Sogar Lili Reinharts Mutter meldet sich mit einem Post zu Wort, den die "Riverdale"-Darstellerin auch in ihrer Story repostet. "Dove hat also heute gezeigt, dass sie Nippel hat. Haben die Leute gedacht sie hätte keine? Das einzige, was mich an diesem Post stört, sind Frauen, die darunter kommentieren, wie furchtbar dieses Bild ist. Massen-Schießereien sind furchtbar. Das sind nur Brüste." Und damit hat sie das perfekte Schlusswort zusammengefasst: Frauen sollten sich so zeigen dürfen, wie sie wollen, ohne dafür verurteilt zu werden. Punkt.

