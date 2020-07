„Glee“: Der Todes-Fluch der Darsteller 

„Glee“-Star Naya Rivera nach Bootsausflug vermisst

Was ist mit „Glee“-Star Naya Rivera passiert? Am Mittwoch war die Schauspielerin mit ihrem Sohn zu einem Bootsausflug auf dem kalifornischen „Lake Piru“ aufgebrochen. Stunden später entdeckten Anwohner den erst 4-Jährigen mutterseelenallein auf dem See – von Naya fehlt seitdem jede Spur! Josey erzählte, dass seine Mama ins Wasser gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht sei. Während er eine Schwimmweste trug, lag die der 33-Jährigen an Bord. Die umgehend eingeleitete Suchaktion mit Tauchern und Hubschraubern blieb bisher ohne Erfolg, mittlerweile gehen die Behörden davon aus, dass Naya ertrunken ist.

Cory Monteith & Mark Salling: Skandale, Überdosis, Suizid

Es ist nicht das erste tragische Schicksal für den Cast der beliebten Musical-Serie „Glee“, in der Naya von 2009 bis 2015 die Cheerleaderin Santana Lopez spielte. Mittlerweile wird sogar über einen Fluch spekuliert, der auf den Darstellern lasten soll. Im Juli 2013 erschütterte der plötzliche Tod von Cory Monteith die Fans. Der Finn-Hudson-Darsteller wurde leblos in einem Hotelzimmer in Vancouver gefunden. Er starb mit nur 31 Jahren an einer Heroin-Überdosis, nachdem er jahrelang gegen seine Sucht gekämpft und erst wenige Wochen zuvor einen erneuten Entzug gemacht hatte. Nicht nur für seine damalige Freundin und Serien-Kollegin Lea Michelle ein unfassbarer Schock!

Der Tod von Mark Salling, der bei „Glee“ den Noah „Puck“ Puckerman spielte, sorgte ebenfalls für Entsetzen. Nachdem er sich 2017 wegen des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht schuldig bekannt hatte, nahm er sich kurz vor seiner Verurteilung am 30. Januar 2018 im Alter von 35 Jahren das Leben. Mark war für einige Zeit mit Naya Rivera liiert, die beiden trennten sich freundschaftlich.

Auch 2 Crew-Mitglieder starben

Auch um zwei Crew-Mitglieder mussten die „Glee“-Stars trauern. Nur drei Monate nach Cory starb der stellvertretende Regisseur der Serie, Jim Fuller, an Herzversagen. 2014 wurde die Produktionsassistentin Nancy Motes tot aufgefunden. Die Halbschwester von Hollywood-Star Julia Roberts hatte sich das Leben genommen.

