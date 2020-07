Disney-Star Sebastián Athié stirbt mit nur 24 

Disney trauert um „O11CE“-Star Sebastián Athié

Drei Jahre lang konnten die Fans der argentinischen Serie „O11CE“ mitverfolgen, wie Sebastián Athié als Lorenzo Guevara für seinen Traum vom Profi-Sportler kämpfte. Der gebürtige Mexikaner gehörte zu den Hauptdarstellern der Erfolgs-Show, bei der sich alles rund um Fußball dreht, und verdrehte vor allem den weiblichen Zuschauern reihenweise den Kopf. Nun der Schock: Wie der Disney-Channel Lateinamerika auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt gab, ist Sebastián völlig unerwartet verstorben – er wurde nur 24 Jahre alt. „Ruhe in Frieden, Sebas. Deine Kunst und dein Lächeln bleiben für immer“, lauten die traurigen Zeilen zu einem Bild des Schauspielers.

Descansa en paz, Sebas. Tu arte y tu sonrisa se quedan para siempre✨🖤

Lamentamos la partida de Sebastián Athié y lo recordaremos siempre por su talento, compañerismo, profesionalismo y ante todo, enorme corazón. Acompañamos a su familia, amigos y fans en su despedida. pic.twitter.com/uDwQ0UWBiP — Disney Channel LA (@DisneyChannelLA) July 5, 2020

Weiter heißt es: „Wir bedauern den Tod von Sebastián Athié und werden ihn immer für sein Talent, seine Kameradschaft, seine Professionalität und vor allem sein riesiges Herz in Erinnerung behalten. Wir nehmen mit seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans Abschied.“

Sebastián Athié: Todesursache noch nicht bekannt

Wie internationale Medien berichten, soll Sebastián bereits am vergangenen Wochenende gestorben sein. Zur Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Die Trauer um den beliebten Serien-Star ist enorm. Unzählige Kollegen, Freunde und Fans auf der ganzen Welt drückten in den sozialen Medien bereits ihr Mitgefühl aus. Der 24-Jährige selbst hatte sich zuletzt am 7. Juni mit einem nachdenklichen Posting bei seinen rund 250.000 Followern auf Instagram gemeldet. „Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert“, hatte er Nelson Mandela zitiert.

