Disney steigt ins Streaming-Geschäft ein und hat Erfolg

Netflix, Amazon Prime Video & Co. boomen, deshalb hat sich auch das US-Unternehmen Disney für den Launch eines eigenen Streaming-Dienstes entschieden. Ende 2019 ging der Streaming-Dienst Disney+ schließlich in den USA online, seit März diesen Jahres können auch die deutschen Disney-Fans das Angebot nutzen. Disney+ kommt gut an, die Abonnentenzahlen steigen und die Beliebtheit des Streaming-Dienstes wächst. Das Programm von Disney+ kann sich sehen lassen, Disney-Klassiker, Star Wars-Blockbuster und Dokus von National Geographic füllen Film- und Serienabende. Disney+ ist mit mehr als 1.000 Titeln an den Start gegangen, jeden Monat kommen neue Inhalte hinzu. Das kennt man auch von Konkurrenten wie Netflix, hier werden regelmäßig neue Filme und Serien hinzugefügt, dafür werden aber auch Titel aus dem Programm gestrichen. Letzteres hängt mit dem Ablauf von Lizenzen zusammen, ein Problem, das die User bei Disney+ nicht erwartet hatten, schließlich zeigt der Dienst eigene Disney-Titel. Und trotzdem verschwinden auch auf Disney+ immer wieder Inhalte!

Disney+ entfernt Serie aus Programm

Seit ein paar Wochen können deutsche Nutzer den Titel „Dr. K's tierische Notaufnahme“ nicht mehr aufrufen. Besonders ärgerlich: Die Serie wurde ohne Ankündigung aus dem Programm genommen. Die amerikanische Reality-Serie ist übrigens nicht der erste Titel, der klammheimlich gelöscht wurde. Amerikanischen Nutzern ist dieses Vorgehen sowohl bei Filmen als auch bei Serien schon mehrmals aufgefallen.

