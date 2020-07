Diese Deutsche wird die neue „Batwoman“! 

„Batwoman“ Javicia Leslie hat deutsche Wurzeln

Die 33-jährige Schauspielerin Javicia gehört in Amerika zu den aufsteigenden Sternchen am Hollywood-Himmel! Sie wurde ursprünglich im bayerischen Augsburg geboren, zog jedoch im frühen Kindesalter in den US-Staat Maryland. Bisher spielte sie eher kleinere Rollen in TV-Shows wie „MacGyver“.

Ab Januar geht es mit „Batwoman“ weiter

Die gebürtige Deutsche wird in der zweiten Staffel von „Batwoman“, die ab Januar 2021 im US-TV laufen wird, die neu kreierte Rolle der Ryan Wilder spielen. “Ich bin extrem stolz, die erste schwarze Schauspielerin zu sein, die diese ikonische Rolle übernehmen darf. Als bisexuelle Frau fühle ich mich geehrt”, so die 33-Jährige in einem offiziellen Statement. Für viele Fans der Show ist das eine echte Überraschung, da eigentlich “Riverdale”-Star Vanessa Morgan als heiße Favoritin für die Rolle galt.

Ruby Rose schmiss bei „Batwoman“ das Handtuch

In ihrer Rolle als Kate Kane war Ruby Rose nur in der ersten Staffel Teil der Serie. Sie schockte ihre Fans im Mai mit der Nachricht, dass sie aus der Serie aussteigen wird. Angeblich soll ein Unfall am Set damit zusammenhängen, da Ruby Rose immer noch unter chronischen Schmerzen leidet. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin aktuell über ihre baldige „Batwoman“-Nachfolgerin: “Oh mein Gott! Das ist großartig! Ich bin so glücklich, dass Batwoman von einer schwarzen Frau gespielt wird.”

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!