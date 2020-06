Vanessa Morgan zählt zum Hauptcast von „Riverdale“

Seit 2017 spielt Vanessa Morgan in der Hit-Serie „Riverdale“ die Rolle der bisexuelle Bikerin Toni Topaz, die als Mitglied der Southside Serpents die Riverdale High ganz schön aufmischte. Zuerst als Nebenrolle geplant, zählt Toni seit der dritten Staffel fest zum Hauptcast. Nun könnte Darstellerin Vanessa den nächsten großen Coup an Land gezogen haben und schon bald die Hauptrolle in einer anderen Serie übernehmen: „Batwoman“!

Wird Vanessa Morgan zu Batwoman?

Vor wenigen Wochen verkündete Ruby Rose, dass sie ihre Hauptrolle in der DC-Serie nach nur einer Staffel an den Nagel hängt. Kurz darauf stellten die Macher klar, dass damit auch das Ende ihrer Figur Kate Kane besiegelt sei. Ab Staffel zwei soll eine neue „Batwoman“ in den Fokus der Geschichte rücken – und Vanessa Morgan wird heiß gehandelt. Aus Insider-Kreisen sickerte nun durch, dass die 28-Jährige die neue Hauptrolle Ryan Wilder übernehmen soll und sogar schon erste Testaufnahmen gedreht wurden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, doch allzu lange dürfte es damit nicht mehr dauern, denn der Start von Staffel 2 ist bereits für Januar 2021 geplant.

Vanessa Morgan kämpft für ihre Rechte

Gerade erst hatte sich Vanessa im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung öffentlich darüber aufgeregt, dass Schwarze in den Medien zu oft „als Kriminelle, Bedrohung, wütende und angsteinflößende Menschen“ dargestellt würden und als „dimensionslose Nebendarsteller für weiße Hauptcharaktere“ herhalten müssten. Die Hauptrolle in „Batwoman“ wäre für sie also gleich ein doppelter Erfolg!

