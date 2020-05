"Riverdale"-Stars: Wer sind Vanessa Morgan und Drew Ray Tanner?

Am 7. Mai 2020 ging die letzte Folge der vierten Staffel von "Riverdale" online. Fans der Netflix-Serie kennen Vanessa Morgan alias Toni Topaz und Drew Ray Tanner, welcher die Rolle des Fangs Fogarty spielt, richtig gut. Doch was steckt neben dem schauspielerischen Talent noch in den beiden? Die 28-Jährige Kanadierin hatte 2007 ihre erste größere Rolle in der Familienserie "The Latest Buzz". Dort spielte sie aber nicht nur eine der Hauptcharaktere, sondern sang auch den Titelsong der TV-Show. Ihr "Riverdale"-Kollege Drew Ray Tanner ist auch schon lange im Show-Business unterwegs. Abgesehen von "Riverdale" durfte er im Film "All of My Heart: Inn Love" sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Nun haben sich die beiden Ausnahmetalente zusammengetan und ihre eigene Band gegründet.

"These Girls, These Boys" heißt die Band der "Riverdale"-Stars

Der erste Song der "Riverdale"-Stars Vanessa Morgan und Drew Ray Tanner ging am letzten Freitag, den 15. Mai 2020 online. Unter ihrem Bandnamen "These Girls, These Boys" veröffentlichen die beiden nun in Zukunft ihre Musik im Genre Pop. Ihr erster Track "Sleep When I’m Dead" hat auch eine mega coole Message. Nämlich: Lebe dein Leben im Hier und Jetzt und genießen all die schönen Momente in vollen Zügen! Geh' raus mit deinen Freunden, erlebe eine schöne, aufregende Zeit und fühl' dich einfach lebendig. Denn schlafen kannst du auch noch, wenn du nicht tot bist! Vanessa Morgans "Riverdale"-Kollegin und BFF Madelaine Petsch feiert den Song total, supportet ihre Kollegen und kommentierte "Wow, Gänsehaut! 💕". Und auch die Fans von Drew und Vanessa sind begeistert von ihrem ersten Track. 😊

