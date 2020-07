„Glee“-Star Naya Rivera: Vermisst nach Bootsausflug

Naya Rivera: Bekannt aus der Erofolgsserie "Glee"

Naya Rivera ist eine Schauspielerin aus Kalifornien. Bekannt wurde sie durch die beliebte Musical-Serie „Glee“, in der sie die homosexuelle Cheerleaderin Santana Lopez spielte. Immer wieder gab es am Set Stress mit ihrer Kollegin Lea Michele, die zurzeit ein Baby erwartet. Es gab sogar Gerüchte, dass Naya Rivera bei "Glee" rausgeschmissen wurde, das Management dementierte diese jedoch sofort. Auch privat ging es für Naya turbulent zu. Nach der Hochzeit mit dem Schauspieler Ryan Dorsey und der Geburt des gemeinsamen Sohnes Josey wurde sie Ende 2017 nach einem Ehestreit verhaftet. Vor zwei Jahren ließ sich das Paar scheiden. Auf Instagram postet Naya immer wieder Fotos mit ihrem Sohn. Der musste jetzt Schlimmes erleben...

Naya Rivera: Das passierte auf dem Boot

Naya Rivera ist am Mittwochnachmittag mit ihrem Sohn Josey in einem gemieteten Boot auf den See "Lake Piru", nördlich von Los Angeles, hinausgefahren. Doch was eigentlich ein schöner Mutter-Sohn-Ausflug werden sollte, wurde zum echten Albtraum! Drei Stunden nachdem Josey mit seiner Mama aufgebrochen ist, entdeckten Urlauber ihn schlafenden allein an Bord, von Naya keine Spur. Der 4-Jährige erzählte, dass seine Mama schwimmen war, aber nicht ins Boot zurückgekommen ist. Nayas Schwimmweste und ihr Geldbeutel wurden an Board gefunden. Sofort brachen Rettungskräfte mit Tauchern und Hubschraubern auf, um die 33-Jährige zu finden. Bis jetzt ohne Erfolg. Weil es dunkel wurde, mussten sie die Suche vorzeitig abbrechen. Heute wird sie fortgesetzt. Wir wünschen der Familie und den Freunden von Naya viel Kraft in dieser schweren Zeit und hoffen, dass die Schauspielerin bald gefunden wird!

