Ist Lil Peeps Manager Schuld an seinem Tod?

Ähnlich wie vor kurzem bei Rap-Kollege Juice WRLD ergab die Autopsie bei Lil Peep vor 2,5 Jahren, dass er an einer Überdosis starb. Ein tödlicher Cocktail aus Drogen brachte ihn um. Ob es Selbstmord war, ist bis heute nicht geklärt. Bekannt ist jedoch, dass er unter schweren Depressionen litt. Seine Mutter möchte ein für alle mal klären, was ihren jungen Sohn in den Tod stürzte und beschuldigt dabei seine Manager vor Gericht. Sie sollen ihm die Drogen gegeben haben und ihn "zu Tode arbeiten lassen". Nun gibt es auch endlich ein Statement von Seiten des Managements.

Lil Peeps Manager geht gegen Anklage vor

Die Mitarbeiter von First Access Entertainment, stellen sich klar gegen die Anschuldigung, sie hätten etwas mit dem Tod von Rap-Star Lil Peep zu tun. Da er ein erwachsener, selbstständiger Mann gewesen sei, könnten sie nicht für seinen gefährlichen Lifestyle verantwortlich gemacht werden. Ob die Manager des Rappers in den Knast müssen oder das Gericht ihnen Recht gibt, steht noch in den Sternen. Aber hoffentlich finden sie die Wahrheit heraus und Lil Peeps Mutter kann danach endlich ein bisschen Frieden finden.🙏🏻

