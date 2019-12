Juice WRLD stirbt mit 21

Vergangenen Sonntag erlitt Rapper Juice WRLD einen Schlaganfall am Flughafen Midway International Airport in Chicago, an dessen Folgen er tragischer Weise verstarb. Und das nur wenige Tage nach seinem 21. Geburtstag. Viele seiner Kollegen und Stars aus dem Show-Biz trauern nun sehr um ihn und verfassten emotionale Posts in Gedenken an Juice WRLD. Genauso schlimm trifft der plötzliche Verlust natürlich auch dessen Fans, denen nun nur noch die Erinnerung an ihr Idol und seine hammer Tracks wie "All Girls are the Same" oder "Lucid Dreams" bleiben. Ein Song sorgt jetzt aber für Aufregung unter seinen Follower...

Hat Juice WRLD seinen eigenen Tod vorhergesagt?

"Legends" releaste Juice WRLD damals für seine verstorbenen/ermordeten Freunde Lil Peep und XXXTentacion. In den Lyrics heißt es da "Whats the 27 club?/ We ain't making it past 21" ("Was ist schon der CLub 27? Wir werden nicht älter als 21"). Damit bezog er sich damals auf Künstler wie Amy Winehouse und Kurt Cobain, die alle mit 27 gestorben sind. Seine Leute dagegen sterben schon mit nur 21. Nun sehen die Fans da natürlich einen Zusammenhang, denn auch Juice WRLD verstarb nun in diesem jungen Alter. Es ist fast als hätte er seinen Tod vorhergesehen... RIP🙏🏻

