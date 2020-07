YouTuberin Nicole Thea: Überraschender Tod

Nicole Thea war ein Mega-Star in der YouTube-Szene. Dem Kanal der Britin folgen 85.600 Abonnenten (Stand: 13.07.2020), ihre Videos haben Klicks im 5-stelligen Bereich. Nicole postete Beauty-Vlogs, Dance-Workouts und zuletzt auch mehr und mehr Schwangerschafts-Updates, denn: Die 24-Jährige erwartete zusammen mit dem Rapper Boga ein Baby. Nicole war sogar schon im 8. Monat schwanger. Jetzt die traurige Nachricht: Sie und ihr ungeborener Sohn sind am Wochenende überraschend verstorben. Woran, ist noch nicht bekannt. Schon wieder ein viel zu früher Tod eines Web-Stars. Auch die Influencerin Anastasia Tropitsel ist vor Kurzem mit nur 18 Jahren gestorben.

Tod von Influencerin Nicole Thea: Die-Social Media-Welt trauert!

Auf Instagram überbrachte die Familie von Nicole Thea ihren Fans die traurige Nachricht. "Ich muss euch mit großer Trauer mitteilen, dass Nicole und ihr Sohn, den sie und Boga Reign nannten, am Samstagmorgen verstorben sind", schrieben sie unter ein Bild von Nicole. Und weiter: "Ruhet in Frieden, mein Baby Girl Nicnac und mein Enkel Reign, I werde euch für den Rest meines Lebens vermissen bis wir uns im Himmel wiedersehen." Außerdem teilten sie mit, dass Nicole noch vor ihrem Tod einige Videos für YouTube vorproduziert habe. Ihr Freund wolle diese wie geplant veröffentlichen. Für Nicoles Fans ein schwacher Trost. "Ich kann es nicht glauben, mein Herz ist gebrochen", schreibt einer auf Instagram. "Ich bin am Boden zerstört", kommentiert ein anderer. Auch wir sind fassungslos, denn mit Nicole Thea ist schon wieder ein Star viel zu jung verstorben. Wir wünschen ihrer Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit!

