Anastasia Tropitsel gehörte zu den Top-Influencerinnen Russlands. Ihren 1,3 Millionen Fans (Stand: 25.06.2020) gewährte sie täglich Einblicke in ihren Alltag: Sie filmte sich beim Sport, beim Lunch und am Strand. Ihre Bilder sprühen nur so von Lebensfreude, Energie und Positivität. Im Februar postete Anastasia noch ein Video von ihrem 18. Geburtstag Jetzt ist sie bei einem verheerenden Motorradunfall ums Leben gekommen. Zusammen mit ihrem Freund Viktor Maydanovich verbrachte Anastasia die Corona-Quarantäne auf Bali. Knapp 5 Monate war das Paar auf der Insel und arbeitete an neuem Content für Anastasias Blog. Bis zu jenem Tag, an dem ihr Motorrad ins Schlingern geriet und das ihr Leben kostete. Anastasias Freund Viktor musste alles mitansehen: Mit fast 100 km/h krachte seine Freundin in den Begrenzungszaun der Straße. Ihr Helm konnte sie nicht retten, sie starb noch bevor der Krankenwagen eintraf. Auch die Influencerin Emily Hartridge ist letztes Jahr bei einem tragischen Unfall mit dem E-Scooter gestorben!

Influencerin Anastasia Tropitsel: Ihre Fans trauern nach tragischem Unfall!

Nach dem Tod von Anastasia Tropitsel, postete ihre Familie ein letztes Bild in den Instagram-Feed der 18-Jährigen: Eine brennende Kerze. Unter dem Bild die Worte "Leider ist unser Nastenka nicht mehr unter uns. 😭😭😭 Ich kann es nicht glauben. Mama." Anastasias Freund kommentierte: "Mein geliebtes Mädchen ist nicht mehr bei uns. Bitte, meine Freunde, sagt ihr mit euren Gedanken einen letzten Abschiedsgruß. Das ist sehr wichtig". Tausende Fans folgten seiner Bitte und schrieben Beileidswünsche unter das Bild. Anastasia galt als Idol für viele junge Menschen: Sie motivierte ihre Follower achtsamer zu leben, Selbstständigkeit zu entwickeln und unabhängig zu werden.Wie viele andere Stars, ist auch Anastasia viel zu früh verstorben. Wir wünschen ihrer Familie und ihren Freunden viel Kraft für diese schwere Zeit und werden Anastasia als tolles Vorbild für ihre Generation in Erinnerung behalten!

