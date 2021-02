Diamant im Kopf: Krasse Aktion von Lil Uzi Vert

Aus der Rap-Welt erreichen uns immer wieder skurrile Neuigkeiten. Wie zum Beispiel ein Deutsch-Rapper, der verkündet hat, dass er neuer Bundeskanzler werden will. Außerdem schmeißen Rap-Stars auch gerne Mal mit Geld um sich. Ein anderer deutscher Rapper verschenkte auf Instagram Schmuck für 45.000 Euro. Lil Uzi Vert hat jetzt jedoch den Vogel abgeschossen oder einfach zu viel "shine bright like a Diamond" von Rihanna gehört. Der amerikanische Rapper hat sich einen pinken Diamanten in den Kopf in die Mitte seiner Stirn implantieren lassen. Das Heftigste: Bei dem Stein handelt es sich um einen natürlichen Diamanten und er war so teuer, dass ihn Lil Uzi Vert vier Jahre lang abbezahlt hat! Ganz ungefährlich ist das ganze übrigens nicht. Auf Twitter hat der Rapper verraten, dass er sterben könnte, wenn der Diamant falsch entfernt wird. Also VORSICHT und bitte NICHT NACHMACHEN.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

So teuer ist der Diamant in Lil Uzi Verts Kopf!

"Ich bezahle jetzt schon seit Jahren für einen pinken Diamanten von Elliot (Anm. d. R. "Eliantte & Co." ist ein Star-Juwelier). Dieser eine Stein kostet so viel, dass ich seit 2017 dafür zahle. Es ist das erste Mal, dass ich einen natürlichen, pinken Diamanten gesehen habe", schreibt Lil Uzi Vert auf seinem Twitter Kanal. Der Diamant, den sich der Rapper in seinen Kopf hat einpflanzen lassen, kostet schlappe 24 Millionen Dollar! Wie Lil Uzi selbst verraten hat, ist das mehr als all seine Luxus-Autos (darunter ein Bugatti) und seine Villa zusammen! Seit der Aktion gehen natürlich witzige Memes im Internet viral. Hier ein paar Schmuckstücke (höhö), die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Vielleicht sehen wir Lil Uzi Vert bald als "Vision" in den Marvel-Filmen? Wär ne coole Story, wenn der Android für die Liebe menschlich wird, aber der Infinity-Stone bleibt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Idee finden scheinbar viele Leute ziemlich cool …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Alternativ wäre auch Platz in der neuen Disney+ Serie "WandaVert" … ähm … "WandaVision" natürlich.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Andere erinnert das auch an "Rick & Morty" …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Manche Rap-Fans überlegen schon, wie sie den Stein auf seinem nächsten Konzert klauen können. 😂 (natürlich nur ironisch!)

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Andere erinnert das an Klebe-Diamanten, die vor allem in den 90-ern und bis heute auf Festivals der absolute Hit sind. Wäre definitiv die günstigere und sichere Variante.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->