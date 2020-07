Krasses Gewinnspiel

Ein "❤️" mehr braucht es nicht um den ganz krassen Gewinn abzustauben! Rapper 18-Karat macht seinen Fans eine krasse Überraschung. Auf Insta verrät er, dass es bis zum 23. Juli die Möglichkeit gibt, Schmuck im Wert von 45.000 zu gewinnen. Dazu müssen lediglich ein Herz kommentiert und zwei Freunde markiert werden und schon nimmt man an dem Gewinnspiel teil. Jeder, der dem Rapper folgt, kann ganz einfach an dem Gewinnspiel teilnehmen!

18 Karat verschenkt Schmuck

Auf Instagram teile der Rapper das Gewinnspiel-Foto und schrieb dazu: "GEWINNSPIEL GIVEAWAY – Was geht ab supremos!!! Ich möchte mich einmal bei euch allen herzlich bedanken, in den letzten Jahren ist so viel passiert. und das hab ich nur euch zu verdanken. Ich habe bei @alexsong.official 9 Boxen mit verschiedenen Schmuck im Wert von 5000 Euro gekauft , diesen möchte ich euch nun schenken! Unter dem Schmuck ist auch ein spezieller RING, dieser wurde einmalig für mich hergestellt. On TOP geb ich noch 1000 euro für das letzte Kommentar !!! So einfach machst du mit: – Like diesen Beitrag und markiere zwei Freunde unter diesemFolgt dem Chef von aporro @alexsong.official @aporro_europe 9 Gewinner werden Von mir am 24 Juli bekannt gegeben! Allen Teilnehmern wünschen wir viel Glück!“ – wenn das nicht wahre Fan-Liebe ist! Mitmachen kannst du hier:

