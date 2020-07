Wer wird der nächste Bundeskanzler?

Politisch ist in letzter Zeit so einiges durch die Corona-Krise ins Wanken geraten. Auch die deutschen Politiker sind bei einem Großteil der Jugend auf dem absteigenden Ast. 2021 stehen die Neuwahlen für das Kanzleramt an. Kommt nach Angela Merkel also ein Rapper an die Macht? Warum nicht? Schließlich hat Kanye West als Präsidenten-Kandidat in den USA auch seine Supporter! Aber welcher Rapper steckt hinter dieser krassen Ansage?

AliAs will 2021 kandidieren

AliAs kündigt seinen Durchbruch in der deutschen Politik an und stellt sich 2021 zur Wahl. BRAVO / M. Merk

Spätestens jetzt sollte jeder den Deutsch-Rapper AliAs kennen. Sein letztes Musik-Projekt: das Kollabo-Album "Mohamed Ali" mit Rapper MoTrip, was 2018 released wurde und auf Platz 43 der deutschen Charts landete. Dass er damit nicht einer der 10 erfolgreichsten Deutsch-Rapper ist, versteht sich. Immerhin hatte er aber die Chance mit MoTrip sogar 2019 gemeinsam auf Tour zu gehen. Lange Zeit war es im Musik Business still um den Münchner Rapper AliAs. Kommt jetzt die große politische Karriere?

AliAs macht Ernst

Ich kandidiere für die Bundestagswahlen 2021 als Bundeskanzler 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 — Dior Don (@AlifuckingAs) July 21, 2020

Nachdem der Rapper mit pakistanischen Wurzeln in seiner Instagram-Story Partei für Kanye West ergreift, schreibt er auf Twitter: "Ich kandidiere für die Bundestagswahlen 2021 als Bundeskanzler.“ Bleibt abzuwarten, ob AliAs wirklich ernst macht und zur Wahl des Kanzleramts antritt. Seine Fans dürfte es jedenfalls freuen!

Was meint ihr? Macht mit bei unserer Umfrage!

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!