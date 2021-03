"Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson wieder Single

Sie waren so ein süßes Couple und es wurde auch vermutet, dass Ashley Benson und Cara Delevingne verlobt seien, doch im Gegenteil: Ihre Liebe zerbrach nach zwei Jahren. Als "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson und Model Cara Delevingne dann im Mai 2020 ihre Trennung bestätigten, waren viele Fans sehr traurig. Bereits Ende 2019 kamen die ersten Gerüchte auf, dass es schlecht um die Beziehung der beiden steht. Es soll also schon länger gekriselt haben. Ashley Benson sprang sofort in die nächste Beziehung mit Musiker G-Eazy und schien wieder glücklich zu sein. Doch auch diese Liebe zerbrach kürzlich. Nach nur neun Monaten haben sich der “Pretty Little Liars“-Star und der Rapper getrennt. Ashley Benson ist nun wieder Single und verbringt die Corona Zeit alleine zu Hause – nun, nicht ganz alleine. Sie wird ständig von jemanden verfolgt, ja schon gestalkt!

"Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson: Angst durch Stalking

In Paris Hiltons Podcast sprach Ashley Benson zusammen mit Paris über das Thema Paparazzi und wie es ist, ständig von ihnen beobachtet und gestalkt zu werden. "Das ist der einzige Grund, warum ich es hasse, in dieser Branche zu sein, weil man unerwünschte Aufmerksamkeit bekommt. Leute sehen auf den Fotos, wie du ein normales Leben führst, nicht nur die typischen Restaurant-Fotos, es wird alles ständig und jederzeit fotografiert. Egal, wie du aussiehst oder dich an diesem Tag fühlst“, so Ashley Benson. Und es geht noch weiter. Mittlerweile sind die Paparazzi so aufdringlich, dass sie 24/7 vor ihrer Haustür warten. „Es macht mir so viel Angst. Es gibt Zeiten, in denen ich nicht einmal mein Haus verlassen möchte. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr frei bewegen und das tun, was ich möchte“, so der "Pretty Little Liars"-Star Ashley Benson. Hoffen wir mal, dass sich die Situation wieder bessert und Ashley nicht weiterhin in Angst leben muss! 🍀