„Pretty Little Liars“: Sasha Pieterse wird zum ersten Mal Mama

Nach dem Ende der Erfolgsserie „Pretty Little Liars“, in der sie zwischen 2010 und 2017 zu sehen war, konzentrierte sich Alison-Darstellerin Sasha Pieterse erst einmal voll und ganz auf ihr Privatleben. Am 27. Mai 2018 gab sie ihrem langjährigen Freund Hudson Sheaffer das Jawort. Auf den Tag genau zwei Jahre später verkündeten die beiden dann süße Neuigkeiten: Sie werden zum ersten Mal Eltern! „Mamasein ist meine liebste Rolle aller Zeiten“, schrieb die 24-Jährige damals auf Instagram zu einem Bild, auf dem ihr Ehemann ihren Babybauch küsst.

Für Sasha Pieterse ist die Schwangerschaft ein Wunder

Für Sasha und ihren Mann ging mit der Schwangerschaft ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung, denn der Weg bis dahin war kein leichtr. In einem Interview mit dem amerikanischen „People“-Magazin offenbarte die Schauspielerin nun, dass es für sie sogar einem Wunder gleicht, auf natürliche Weise schwanger geworden zu sein – denn sie leidet am sogenannten PCO-Syndrom (Polyzystische Ovarialsyndrom). Die Hormonstörung ist bei vielen Frauen die Ursache für einen unerfüllten Kinderwunsch. „Betroffene haben mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen, deshalb ist es ist ein absoluter Segen, dass wir in der Lage waren, überhaupt selbst schwanger zu werden“, so Sasha erleichtert. Die 24-Jährige schwelgt im absoluten Mutterglück und kann es kaum erwarten, ihr Wunschkind endlich in den Armen zu halten. Im Oktober soll der Nachwuchs zur Welt kommen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben die werdenden Eltern noch nicht verraten.

