"Pretty Little Liars" und "Katy Keene" zusammen?

Seitdem die Girls von "Pretty Little Liars" im Jahr 2017 die letzte Staffel abgedreht haben, haben sie sich anderen Projekten gewidmet. Schauspielerin Shay Mitchell hast du vielleicht in dem Netflix-Hit "You – Du wirst mich lieben" wiedererkannt und auch ihre Kolleginnen haben sich anderen Schauspiel-Rollen zugewandt. Aber wie cool wäre es, wenn man mindestens zwei der "PLL"-Schauspielerinnen wieder gemeinsam vor der Kamera stehen würden? Vielleicht in der brandneuen Serie "Katy Kenne"? 😍

Lucy Hale: "Hanna Marin würde so zu Katy Kenne passen"!

Ab dem 6. Februar 2020 läuft in Amerika bereits die Spinn-Off Serie "Katy Keene" mit "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale. Nun hat die Schauspielerin verraten, welche "PLL"-Kollegin so richtig gut in die neue Serie passen würde. „Ich glaube Hanna Marin würde so gut zu Katy Keene passen, weil Hanna in Sachen Mode bei Pretty Little Liars immer ganz vorne mit dabei war. Das wäre so cool mit ihr! Vielleicht passiert es ja wirklich!“, so Lucy in einem Interview. Also möglicherweise gibt es relativ bald eine "Pretty Little Liars" Réunion in dem neuen Serien-Hit! Wann "Katy Keene" in Deutschland läuft, ist bisher leider noch nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden! 😊

