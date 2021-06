„Phantastische Tierwesen“ hat ganz schön zu kämpfen. Gerade nach dem zweiten Teil stellt sich für das Studio die Frage, ob der „Harry Potter“-Ableger vor dem Aus steht. Denn besonders erfolgreich war dieser in den Kinos nicht und hat auch inhaltlich viele Kritiker*innen und Fans nicht überzeugen können. 😬 Für den bald kommenden dritten Teil musste sogar Johnny Depp ersetzt werden, nachdem dieser wegen häuslicher Gewalt und einem verlorenen Verleumdungsverfahren auf der schwarze Liste Hollywoods gelandet war. Ersatz war in Mads Mikkelsen schnell gefunden, doch dieser hatte etwas Bauchschmerzen dabei, Kollegen Depp einfach die Rolle zu „klauen“. In einem Interview sprach er über seinen Wunsch, mit Depp ein Gespräch führen zu können …

„Ich weiß nicht, ob das alles fair war“

In einem Interview mit The Times sprach Mikkelsen über den schnellen Prozess, den Warner Bros. nach dem Rauswurf von Depp durchzog, um einen Ersatz für Bösewicht Grindelwald zu finden. Mikkelsen hätte gerne noch mit Depp gesprochen, doch die Umstände machten das Ganze eher schwierig. „Ich meine, ganz offensichtlich würden sie diesen Film drehen und ganz offensichtlich war er darin nicht mehr involviert“, so der Schauspieler im Interview. „Aber ich war da nicht wirklich involviert drin. Ich weiß nicht, was [in seinem Privatleben] passiert ist und ich weiß nicht, ob das alles fair war, dass er seinen Job verlor, aber ich wusste, dass die Show weitergehen musste.“ Er hätte es sehr gerne gehabt, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, mit Depp darüber zu sprechen. Das Studio hätte ihn kontaktiert und sei sehr in Eile gewesen, er hätte das Skript gelesen, es geliebt und zugestimmt. „Und ich weiß, dass das für viele Leute kontrovers war, aber so läuft es eben manchmal“, ergänzt der Schauspieler. Er kontaktierte Depp nicht mehr, auch, weil er den Schauspieler „kaum kennt“, wie er selbst sagt.

Wird Mikkelsen die Filmreihe retten?

Vollkommen abgesehen von den Kontroversen, die den Schauspieler Depp umgeben, ist die Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ stark am Wackeln. Der erste Film kam bei Zuschauer*innen und Kritiker*innen noch ganz gut an, da er die Welt von „Harry Potter“ geschickt nutzt und erweitert, um eine ganz eigene Geschichte aufzubauen. Der zweite Teil litt allerdings unter teils unlogischen bis weit hergeholten Storylines, die viele Fans ziemlich aufregten. Der dritte Teil MUSS ein Erfolg werden, sonst wird die Filmreihe abgesetzt! 😱 Es wird sich zeigen, ob Mikkelsen, der das Skript vom dritten Teil ja mochte, das Ruder noch einmal herumreißen kann.