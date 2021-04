Stars trauern um verstorbenen „Harry Potter“-Star

„Harry Potter“-Schauspielerin Helen McCrory ist tot. Der Star, der „Harry Potter“-Fans als Narcissa Malfoy bekannt ist und in unzähligen großen Filmen und Serien mitgespielt hat, erlag mit 52 Jahren ihrem Krebsleiden. Ihr Ehemann, Damian Lewis, twittere am letzten Freitag (16.04.) die traurige Nachricht. Nicht nur Fans auf der ganzen Welt sind durch das plötzliche Ableben der großen Schauspielerin erschüttert, auch Kolleg*innen der Filmwelt teilen ihre Trauer über diesen Verlust.

„Sie starb, wie sie lebte. Frei von Angst.“

Schauspieler und Ehemann Damian Lewis twittere am Freitag einen herzzerreißenden Abschied von seiner Frau: „Es bricht mir das Herz, zu verkündigen, dass die wunderschöne und mächtige Frau, die Helen McCrory war, nach einem heldinnenhaften Kampf gegen Krebs friedlich in ihrem Haus verstorben ist, umgeben von einer Welle aus Liebe von ihren Freund*innen und ihrer Familie. Sie starb, wie sie lebte. Frei von Angst.“ Lewis verkündet erneut seine Liebe zu McCrory und dass er und seine beiden Kinder sich sehr glücklich haben schätzen können, sie in ihrem Leben gehabt zu haben. Er verabschiedet sich bei seiner Frau mit den Worten: „Geh nun, Kleine, hinauf in den Wind und danke.“

Schauspielkolleg*innen verabschieden sich

Auf den sozialen Medien nehmen die Kolleg*innen von McCrory Abschied von der Schauspielerin. Tom Felton, der in „Harry Potter“ den Sohn von McCrory, Draco Malfoy, spielte, verabschiedet sich emotional auf Instagram: „Danke, dass du mir den Weg erleuchtet und meine Hand gehalten hast, wenn ich es brauchte.“

Film-Ehemann Jason Isaacs, der die Rolle von „Lucius Malfoy“ in der Filmreihe spielte, schrieb, dass sie eine der „größten Schauspielerinnen“ war, die er je habe erleben dürfen, ihr größter Erfolg allerdings ihre Familie gewesen sei. Diese habe „so viel verloren und ich sende all meine Liebe an Damian und die Kinder.“

Auch „Harry Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe äußert sich zu dem plötzlichen Tod der Schauspielerin. Er habe die Nachricht nicht glauben können, so der Schauspieler. „Sie war eine der coolsten Personen, die ich jemals getroffen habe, insofern, dass ich mir nie vorstellen konnte, dass sie wegen irgendetwas beschämt oder nervös sein könnte. Sie war immer absolut sicher, wer sie ist und was sie tut.“ Sie sei „ein unglaubliches Talent gewesen und wird sehr vermisst werden“.

Auch die Autorin der „Harry Potter“-Buchreihe J.K. Rowling nahm auf Twitter Abschied von McCrory: „Es schmerzt mich furchtbar, vom Tod von Helen McCrory zu erfahren.“ Sie sei eine außergewöhnliche Schauspielerin und wunderbare Frau gewesen, „die uns viel zu früh verlassen hat“. Auch wir können es kaum fassen und denken an die Menschen, die diese tolle Schauspielerin und offenbar auch wundervolle Person zurücklassen musste.

