Johnny Depp verliert Gerichtsverhandlung

Der Schauspieler hatte das Verleumdungsverfahren gegen die britische Boulevardzeitung "The Sun" Anfang des Monats verloren. Aufgrund dieser Niederlage ist Johnny Depp kurze Zeit später aus dem Cast von "Phantastische Tierwesen" geflogen. Die Verantwortlichen von Studio Warner Bros. hatten ihn darum gebeten, von seiner Rolle als Gellert Grindelwald in der Filmreihe zurückzutreten. In einem Statement auf Instagram gab er bekannt, dass er der dieser Bitte folgen wird, aber nicht aufhören wird, seine Unschuld zu beweisen. Seit seinem Ausstieg sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem Ersatz und sind jetzt auch fündig geworden.

Mads Mikkelson wird der neue Gellert Grindelwald

Der Bösewicht aus "Phantastische Tierwesen" wird ab dem dritten Teil nun von dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelson gespielt. Der 55-Jährige hat schon oft Schurken gespielt, wie zum Beispiel im James Bond-Film "Casino Royale" oder in Marvels "Doctor Strange". Mads Mikkelson war angeblich auch die absolute Top-Wahl von Regisseur David Yates für die Rolle des Gellert Grindelwald. Die Dreharbeiten vom dritten Teil des Harry Potter-Spin-offs haben bereits angefangen und finden in Leavesden nahe London statt. Bis wir Mads Mikkelson als den neuen Gellert Grindelwald sehen werden, dauert es leider noch etwas. Der Film kommt erst im Juli 2022 in die Kinos.

