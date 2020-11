„Harry Potter“-Hype lässt nicht nach

1997 kam das erste Buch aus der „Harry Potter“-Reihe auf den Markt, 2001 folgte der erste Film. Trotzdem wird der Zauberer mit der Blitznarbe noch immer von Fans auf der ganzen Welt gefeiert. Stars wie Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und Tom Felton gelang dank der Verfilmung der Bücher der Durchbruch und sie denken noch immer gerne an ihre Zeit in Hogwarts zurück. Was der erste Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ihnen bedeutet, haben die Darsteller in einer virtuellen „Harry Potter“-Reunion verraten, die niemand Geringeres als Tom Felton aka Draco Malfoy auf die Beine gestellt hat.

Tom Felton organisiert virtuelles „Harry Potter“-Treffen

Am 14. November 2001 fand die Premiere von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in Los Angeles statt, in Deutschland kam der Film am 22. November 2001 in die Kinos. Passend dazu hat Schauspieler Tom Felton vor ein paar Tagen die geplante "Harry Potter"-Reunion tatsächlich umgesetzt und auf der Plattform Veeps eine kleine Home Party geschmissen. Dafür konnte er einige bekannte Gesichter vor die Kamera locken. Mit dabei waren unter anderem Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Chris Columbus (Regisseur), Bonnie Wright (Ginny Weasley) und Jason Isaacs (Lucius Malfoy). In seiner Videobotschaft verriet Daniel Radcliffe, dass er erst viel später realisierte, wie groß und beliebt die Welt von Harry Potter ist. Rupert Grint hingegen erinnert sich noch genau an seinen Spitznamen "Go again Grint", den er seinen Lachanfällen am Set zu verdanken hatte.

