"Percy Jackson: Die Serie": Wer sind Echidna und Chimära?

In der griechischen Mythologie wird Chimära als ein Löwen-Ziegen-Drachen-Hybrid beschrieben. Chimära ist die Tochter von Echidna und Typhon, eines der gefürchtetsten Urmonster der griechischen Mythologie! Zunächst sehen wir Chimära aber nicht als das Monster, das sie wirklich ist, sondern als jungen Chihuahua. Das ist auf die Buchreihe von Rick Riordan zurückzuführen. Denn in dieser trennt der Nebel - ein magischer Schleier - die mythologische von der menschlichen Welt. Für Menschen sieht es also so aus, als würden Percy, Annabeth und Grover nicht von einem Löwen-Ziegen-Drachen-Hybriden bedroht, sondern von einem süßen, kleinen Chihuahua angekläfft werden. In der Serie wird Chimära mit dem Körper eines Löwen, den Hörnern und Hinterbeinen einer Ziege und dem Schwanz eines Drachens dargestellt. Zudem hat das Wesen auch die Fähigkeit, Feuer zu spucken. Nach dem Zusammenstoß und dem Kampf auf der Aussichtsplattform des Gateway Arch gibt es in der Buchreihe von Rick Riordan kein weiteres Aufeinandertreffen zwischen der Bestie und dem Titelhelden. In der griechischen Mythologie hingegen heißt es, dass der Held Bellerophon, mithilfe des fliegenden Pferdes Pegasos, Chimära tötet...

Echidna ist auch in der griechischen Mythologie die Mutter der Monster. Sie war halb Frau, halb Schlange und hatte viele Kinder mit Typhon. Zeus tötete einige von Typhons Geschwistern, sodass Echidna und Typhon beschlossen, Ungeheuer zur Welt zu bringen, um Zeus zu bekämpfen. Eines davon ist Chimära. Echidna wurde von dem hundertäugigen Riesen Argos Panoptes, auf Anweisung von Hera, getötet.