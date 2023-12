"The Summer I Turned Pretty": Spin-Off geplant!

In dem Interview verriet Vernon Sanders auch, dass es schon Pläne für die Zukunft von "The Summer I Turned Pretty" gibt: "Diese Serie wird weiterhin ein großes Herzstück für uns sein, und wir haben absolut Pläne, sie weiter auszubauen. Jenny hat eine großartige Vision, wohin sie mit dem Ganzen gehen will, aber wir arbeiten bereits hart daran, ergänzende Teile zu entwickeln. Jenny hat einige aufregende Überraschungen parat. Wir freuen uns also auf eine dritte Staffel, und sie hat eine Vision für mehr." Wie könnte es im "The Summer I Turned Pretty"-Universum also weitergehen? Eine Möglichkeit wäre, die Freundschaft zwischen Laurel, Mutter von Belly und Steven, und Susannah, Mutter von Jeremiah und Conrad, zu erforschen. Wie lernten sie sich kennen? Wie war ihre College-Zeit? Wie entwickelte und veränderte sich ihre Freundschaft über die Jahre? Wir sind schon sehr gespannt, was Jenny Han noch geplant hat!