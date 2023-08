"The Summer I Turned Pretty": Versteckter Hinweis auf Staffel 3

Am Ende von Staffel 2 entscheidet sich Belly für Jeremiah. Als es zwischen den beiden zu einem Kuss kommt, wird die Szene mit Beyoncés "XO" untermalt. Der Song macht die ein oder andere Andeutung darauf, dass es in der dritten Staffel nochmal richtig dramatisch wird. Die Serie hält sich zudem bisher ziemlich nah an der Buchvorlage von Jenny Han, was die Spekulationen zu dem Song und Staffel 3 nur unterstreicht… Denn in dem Buch betrügt Jeremiah Belly an der Universität. Aus Schuldgefühlen macht er ihr einen Heiratsantrag und Belly sagt trotz großer Bedenken ihrer Familie Ja. Sie planen ihre Hochzeit in Cousins, die Belly aber kurz vorher absagt und die Beziehung zu Jeremiah beendet. Fans sind nun überzeugt, dass "XO" ein Hinweis auf diese Ereignisse ist, dasJAY-Z Beyoncé angeblich betrogen hat. Zudem kann man auch den Text des Songs auf Bezug zu den kommenden Geschehnissen wörtlich nehmen: "We don’t have forever, Oh, Baby daylight’s wasting, you better kiss me, before our time has run out." (dt. "Wir haben nicht ewig Zeit, Oh, Baby das Tageslicht schwindet, küsse mich lieber, bevor unsere Zeit abgelaufen ist.") Und wie wir aus dem dritten Band der "The Summer I Turned Pretty"-Buchreihe wissen, ist die Zeit von Jeremiah und Belly wirklich nur begrenzt und am Ablaufen.