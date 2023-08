"Heartstopper" Staffel 2: Die größten Unterschiede zum Buch!

Die geheime Beziehung von Charlie und Ben war ein wichtiger Bestandteil in der ersten Staffel von "Heartstopper". Die Auswirkungen dieser werden in Staffel 2 weiter unter die Lupe genommen. Nachdem Imogen während der Paris-Reise mit Ben Schluss macht, beschließt dieser, dass er Charlie zurückhaben will. Am Ende versucht Ben sogar, sich bei Charlie zu entschuldigen. Charlie reagiert abweisend und Ben beginnt endlich, sich mehr mit seiner wahren Identität auseinanderzusetzen. Ben spielt in der Serie also eine bedeutende Rolle – nicht so in den Graphic Novels von "Heartstopper". Dort verschwindet Ben sogar komplett, als Charlie und er aufhören, sich zu treffen! Am Ende von Staffel 2 kündigt Ben jedoch an, dass er im nächsten Schuljahr nicht mehr an die Truham zurückkehren wird – er könnte in Staffel 3 dann also auch Geschichte sein.