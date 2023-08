"The Summer I Turned Pretty": Staffel 3 offiziell bestätigt!

Die News zu einer dritten Staffel wurden zwar jetzt erst bekannt gegeben, standen aber schon vor dem Auto*innen- und Schauspieler*innen-Streik in den USA fest. Die Arbeit an dieser wird aber aus gegebenen Gründen aber erst beginnen können, wenn die Verhandlungen zwischen den Parteien erfolgreich abgeschlossen worden sind. Vernon Sanders, Head of Televison der Amazon und MGM Studios, freut sich, über den Erfolg der Serie: "Wir haben uns sehr über die Leidenschaft gefreut, mit der die Fans ‚The Summer I Turned Pretty‘ angenommen haben und die Sommer-Freitage zu einem Unterhaltungsphänomen gemacht haben. […] Wir freuen uns, euch heute mitteilen zu können, dass ihr euch auf noch viel mehr Sommer freuen könnt!" Die dritte Staffel wird wahrscheinlich zu großen Teilen auf dem dritten Teil der "The Summer I Turned Pretty"-Buchreihe basieren.