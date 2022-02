„Peaky Blinders“: Tom Holland wird Mitglied der Gangsterbande!

Tom Holland soll Teil des "Peaky Blinders"-Film werden

Die sechste und letzte Staffel von "Peaky Blinders" ist nicht mehr weit entfernt, denn zumindest für UK geht es in wenigen Tagen schon los. Für Deutschland gibt es leider noch keinen genauen Starttermin für die sechste Staffel von "Peaky Blinders".

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tom Holland: 10 Fakten über den "Spider-Man"-Star

“Peaky Blinders” Staffel 6: Tod dieser Figur ist sicher

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Und auch wenn es die letzte Staffel sein wird, gibt es gute Nachrichten: Denn es sind schon mehrere Spin-Offs und ein Film zu "Peaky Blinders" in Planung. Die Dreharbeiten für den Film starten im nächsten Jahr, und wenn es nach dem Show-Creator Steven Knight geht, wäre auch Tom Holland Teil des Casts... Wie er auf den "Spider-Man"-Star kommt?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Tom Holland bald Gangster statt Superheld?

In einem Interview verriet Tom Holland, dass er mega gerne ein Teil der "Peaky Blinders"-Serie gewesen wäre: "Ich habe mal für 'Peaky Blinders' vorgesprochen und die Rolle aber nicht bekommen." Für welche Rolle er vorgesprochen hat, verrät der Schauspieler jedoch nicht. Steven Knight ist sich aber sicher: "Es muss eine ziemlich große Rolle gewesen sein, für die er da vorgesprochen hat."

Für den Film hätte er den "Spider-Man"-Star aber gerne dabei: "Wenn er beim Film dabei sein will, dann werden wir ihn natürlich nehmen." Bei dem Erfolg, den Tom Holland gerade hat, ist das auch kein Wunder. Hollywood reißt sich geradezu um den 25-Jährigen, der sich jetzt aber erst mal eine Auszeit nehmen will. Ob er dann seinen "Spider-Man"-Anzug endgültig in die Ecke schmeißt und zum Gangster wird, bleibt abzuwarten…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->