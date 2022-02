„Spider-Man“-Star Tom Holland nimmt sich eine Auszeit

Tom Holland: Er braucht eine Pause

Hollywood wird wohl erstmal auf Tom Holland verzichten müssen, denn dem "Spider-Man"-Star reicht es erstmal. In den letzten Jahren hetzte er von einem Film-Set zum nächsten, hatte kaum Zeit für sich oder Freund*innen und Familie. Das will er jetzt aber ändern.

Schon früher sprach er darüber, wie erschlagen er sich fühlte. Nach knapp 25 Filmprojekten innerhalb weniger Jahre ist das auch kein Wunder. Selbst seine Wunschrolle des James Bond scheint er dafür jetzt sogar aufzugeben. Kehrt er der Schauspielerei vielleicht sogar komplett den Rücken zu? Immerhin hat er sich von "Spider-Man" ja schon mehr oder weniger verabschiedet.

Tom Holland: Er will Zeit mit Familie und Freunden verbringen

In einem Interview erzählt der Schauspieler, wie er sich seine nähere Zukunft so vorstellt: "Ich werde mir eine Auszeit nehmen, das ist definitiv geplant." Wie lange die dauern soll? Auf jeden Fall ein paar Monate. Die Schauspielerei wird er aber sicher nicht aufgeben. Denn auf seiner Wunschliste stehen jetzt schon wieder viele neue Dinge, unter anderem eine Filmadaption des Videospiels Jak & Daxter. In dem Interview verrät er außerdem auch, wie er die Auszeit nutzen will: "Einfach ein paar Monate, in denen ich zu Hause bin, mein Telefon ausschalte und Zeit mit meinen Freund*innen und Familie genieße." Dazu hatte der Schauspieler in den letzten Jahren ja nicht allzu viel Zeit und danach kann er wieder mit neu getankter Energie voll durchstarten!

