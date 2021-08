Peaky Blinders Staffel 6: Start in Frage

Peaky Blinders: Staffel 6 – Dreh mit Hindernissen

Wie so oft in den letzten 1,5 Jahren ist die Produktion vieler Serien durch die Corona Pandemie beeinflusst. Dreh-Stopps, kranke Schauspieler, Lockdowns… Das Virus macht auch vor mega Film- und Serien-Produktionen nicht Halt – und auch nicht vor Super Gangstern wie den „Peaky Blinders“. So konnte erst im Januar dieses Jahrs mit der Produktion der 6. Staffel begonnen werden – und offiziell ist diese auch seit Juni abgedreht.

Serien Macher versprechen großartiges

Während sich alle Fans sehnlichst die Rückkehr des Gangster-bosses Thomas Shelby (Cillian Murphy) wünschen, haben die Macher der Show schon weitere Details der neuen Staffel verraten. „Episch“ soll es werden und mit einem großen „Wumms“ starten. Steven Knight, Erfinder von „Peaky Blinders“, sagt: „die Latte hat nie höher gelegen“ und verspricht den Fans, die beste Serie aller Zeiten. Doch wann werden die Zuschauer die Serie denn zu Gesicht bekommen?

Startdatum total unklar

Fakt ist: natürlich wird die 6. Staffel „Peaky Blinders“ gezeigt werden – unklar ist nur, wann das der Fall sein wird. Der britische Sender BBC hat die Rechte an der Serie und wird hierfür den Ton angeben. Es scheint auch wahrscheinlich, dass wie die bisherigen 5 Staffeln auch die 6. bei Netflix zu sehen sein wird. Fans vermuten nun, dass im September wohl das Startdatum bekannt gegeben werden wird – und die Gerüchte verdichten sich auf 2022 – nur wenige denken noch an Ende 2021. Angesichts der Tatsache, dass nicht mal ein Trailer zur neuen Staffel verfügbar ist, scheint diese Vermutung auch sehr wahrscheinlich.