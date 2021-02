Tyler Posey zeigt sich nackt auf OnlyFans

Stars verdienen auf OnlyFans ordentlich viel Kohle. Vielleicht hat sich Tyler Posey auch deswegen im September 2020 einen OnlyFans-Account gemacht und postet seitdem dort regelmäßig seinen Content, nachdem sich der "Teen Wolf"-Star schon auf Instagram nackt zeigte. Ein paar Monate später erklärte er seine Entscheidung, sich auch mal in der Öffentlichkeit freizügig zu zeigen: "Ich bin sehr oft nackt und wollte offener für Soziale Medien sein. Deswegen habe ich angefangen zu posten." Der Schauspieler und Musiker fährt fort: "Ich liebe es nackt zu sein, weil wir ja auch nicht mit Klamotten geboren werden. Ich will die Welt so verlassen, wie ich sie betreten habe. Ich will nackt sterben und da 2020 doch etwas gruselig war, will ich bereit dafür sein." Doch mittlerweile scheint ihm OnlyFans nicht mehr ganz so viel Spaß zu machen…

OnlyFans macht Tyler Posey mental fertig

In einem neuen Interview gibt der "Teen Wolf"-Star zu, dass er mit den Forderungen und Ansprüchen seiner Fans auf OnlyFans zu kämpfen hat. "OnlyFans ist seltsam und es macht mich mental fertig. Man fühlt sich wie ein Objekt. Ich gebe mein Bestes, so künstlerisch wie möglich Content zu erschaffen. Ich will nicht, dass es nur Porno ist", erzählt Tyler Posey. Er fügt dann noch hinzu: "Wenn ich mich nackt zeige, dann will ich mich selbst nicht so ernst nehmen und etwas lustig sein. Ich kann mich nicht nackt zeigen und mich ernst nehmen. Es ist seltsam und fühlt sich doof an. Ich fühle mich wie ein Objekt." Scheint so, als würde sich Tyler Posey nicht mehr ganz so wohl auf OnlyFans fühlen und seinen Platz auf der Plattform noch suchen.

