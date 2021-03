Nicki Minaj: 150 Millionen Dollar für den Tod ihres Vaters

Nicki Minaj: Vater wird von Auto angefahren, Fahrer begeht Fahrerflucht

Im Februar 2020 ist Nicki Minaj zum ersten Mal Mama geworden. Das Familienglück scheint komplett, doch nur ein Jahr später, am 12. Februar, erreicht Familie eine Schock-Nachricht: Ihr Vater Robert Maraj (64) wurde von einem Auto angefahren, während er die Straße überquerte. Das Fahrzeug wurde von Charles Polevich (70) gefahren, der Fahrerflucht begangen hat. Bedeutet: Er hielt nicht an, um dem Verletzen zu helfen bzw. Hilfe zu rufen, was eine Straftat ist. Robert Maraj wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert und verstarb noch am nächsten Tag. Jetzt wird der Täter von Ehefrau und Mutter Carol Maraj auf 150 Millionen Dollar verklagt …

STARS, DIE ERMORDET WURDEN

Tod von Nicki Minajs Vater vor Gericht: Täter auf 150 Millionen Dollar verklagt

Erst letztes Jahr stand Nicki Minaj vor Gericht und erlebte einen Gefängnis-Schock: Ihr Bruder Jelani Maraj musste wegen Missbrauch und Vergewaltigung seiner 11-jährigen Stieftochter lebenslänglich ins Gefängnis. Jetzt steht ein neuer Prozess an, der für die Familie sicher nicht leicht ist. Auf Twitter meldet sich Ben Crump, der Anwalt von Nicki Minaj und ihrer Mutter Carol Maraj, zu Wort: "Paul Napoli und ich haben eine 150 Millionen Dollar Klage für den Tod durch Fahrerflucht von Robert Maraj, Nicki Minajs Vater, eingereicht. Charles Polevich war nicht nur unverantwortlich und fahrlässig beim Überfahren von Maraj, ihm war es wichtiger wegzulaufen und sich zu verstecken, statt Hilfe zu rufen. Polevichs Verhalten war kriminell, feige und unmoralisch. Wir werden ihn für seine rücksichtslosen Handlungen verantwortlich machen, die zu dem Tod von Robert Maraj führten." Die Gegenseite erklärt diese Summe für unverhältnismäßig hoch und beteuert, dass es dem Täter leid tue, wie es in einem Statement bei USA Today heißt. Arme, Nicki … wir wünschen ihr und ihrer Familie ganz viel Kraft in dieser harten Zeit.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->