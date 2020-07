Nicki Minaj verkündet Schwangerschaft

Was für eine aufregende Zeit für Nicki Minaj! Gerade erst legte die Rapperin an der Seite von Tekashi 6ix9ine ein musikalisches Mega-Comeback hin. Der gemeinsame Song „Trollz“ klickte sich allein innerhalb der ersten 24 Stunden über 50 Millionen Mal! Und auch privat könnte es für die 37-Jährige nicht besser laufen: Sie erwartet ihr erstes Kind! Die süßen News verkündete Nicki ihren rund 120 Millionen Instagram-Followern am Montag höchstpersönlich. Sie lud gleich mehrere Bilder auf ihrem Account hoch – und ihr Babybauch ist nicht mehr zu übersehen!

Nicki Minaj: Baby mit Jugendfreund Kenneth Petty

„Liebe. Ehe. Kinderwagen. Ich bin überwältigt von Freude und Dankbarkeit“, schreibt die Rapperin. Im Oktober letzten Jahres gab sie ihrem Jugendfreund Kenneth Petty das Jawort. Die beiden waren bereits als Teenager ein Paar, ließen ihre Liebe 2018 wieder aufleben und machten seitdem auch kein Geheimnis daraus, dass sie sich eine gemeinsame Familie wünschen. Nun geht ihr Traum in Erfüllung – und nach Nickis Bauchumfang zu urteilen schon ziemlich bald!

