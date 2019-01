Ist Nicki Minaj schwanger?

Nicki Minaj: Sexleben

Nicki Minaj ist gerne mal freizügig in Bezug auf ihre Kleiderwahl. Doch auch was ihr Liebesleben angeht, hält die Rapperin nicht hinterm Berg. In Dezember präsentierte die schöne Musikerin ihren neuen Freund auf Instagram. Laut TMZ soll Nicki Minaj bereits als 16-Jährige eine Schwäche für Kenneth Petty entwickelt und ihm zwei Jahrzehnte später erneut eine Chance gegeben haben. Nach gemeinsamen Bildern und Videos aus dem Urlaub teilte die "Anaconda"-Interpretin ganz schön intime Details mit ihren Followern. Via Twitter stellten ihr Fans der Rapperin Fragen bezüglich ihres Sexlebens. Eine Userin war der Meinung, dass Nicki Minaj und Kenneth mindestens 6 Mal pro Nacht Sex haben. Daraufhin stellte die 36-Jährige klar: "3-4 Mal im Durchschnitt. 6 Mal ist ein bisschen viel, Schwester." Des Weiteren schwärmte Nicki in höchsten Tönen von ihrem Liebsten: "Er ist die männliche Version meiner besten Freundin TT. Beide können mich mit einem Blick, einer Umarmung, einem Wort beruhigen". Das klingt nach einer ganz schön ernsten und innigen Beziehung.

Nicki Minaj: schwanger?

Bei so viel Sex liegt es Nahe, dass Fans glauben Nicki sei schwanger. Zum einen glauben die Fans, dass die innere Uhr der Rapperin tickt, denn sie ist schließlich schon 36 Jahre alt und auch ihr neuer Freund ist nicht wirklich neu. Kenneth kennt sich bereits seit ihrer Teenager-Zeit und auch er wünscht sich laut Insider eine Familie mit Nicki. Bis dato wurden die Spekulationen nicht bestätigt. Möglicherweise möchte Nicki erstmal ihre Tour zu Ende bringen und sich im Anschluss, um Familienplanung kümmern. Wir halten euch auf dem Laufenden.

