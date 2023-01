Niall Horan gibt gesellschaftlichem Druck nicht nach!

"God only knows where this could go, and even if our love starts to grow, out of control, and you and me go up in flames, heaven won’t be the same" (dt. "Nur Gott weiß, wohin das fĂŒhren kann, und selbst wenn unsere Liebe außer Kontrolle gerĂ€t und wir beide in Flammen aufgehen, wird der Himmel nicht derselbe sein") singt Niall im Chorus seines neuen Songs "Heaven". Doch was genau steckt hinter den Lyrics? "Eine Sache, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, dass die Gesellschaft es liebt, uns unter Druck zu setzen, bestimmte Meilensteine in einem bestimmten Alter zu erreichen. Ob das nun das Heiraten oder irgendetwas anderes ist, das eigentlich auf unseren eigenen Instinkten basieren sollte. Je Ă€lter ich geworden bin, desto mehr habe ich versucht, diese Erwartungen loszulassen und einfach meinem Herzen zu folgen", erzĂ€hlt der SĂ€nger. Dann fĂŒgt er hinzu: "Im Refrain des Songs geht es darum, dass das, was ich derzeit in meinem Leben habe, fantastisch ist. Es wĂ€re also verrĂŒckt, das zu ruinieren, indem ich mich dem Druck von außen beuge." Wir freuen uns schon richtig darauf, bald den ganzen Song hören zu können! 😍