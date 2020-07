Testphase ist vorbei: Kommentar-Funktion wird weltweit ausgerollt

User können in den Kommentaren miteinander kommunizieren, ihre Meinung mit anderen teilen, Fragen zu Posts stellen und vieles mehr. Kommentare sind ein wichtiger Bestandteil jeder Social Media-Plattform und auch Instagram ist ein positiver Austausch der Community sehr wichtig. Eine neue Kommentar-Funktion soll das noch mehr fördern, Instagram-User können ab sofort bestimmte Kommentare festpinnen. Nachdem die Pin-Funktion in den letzten Wochen getestet wurde, wird sie jetzt weltweit ausgerollt.

Instagram-Kommentare fixieren: So geht's

Schon im Mai verkündete Instagram mehrere, neue Features, die Kommentar-Pin-Funktion war eine von ihnen. Sie wurde getestet und kann jetzt genutzt werden. Die User können ihre eigene Kommentar-Spalte bearbeiten und bis zu 3 Kommentare oben fixieren. Laut Instagram sollen so im Kampf gegen Mobbing im Netz positive Interaktionen hervorgehoben werden und der User kann den Umgangston seines Profils mitbestimmen und festlegen. Das Fixieren der Kommentare ist schnell erledigt. Wenn du einen Kommentar ausgewählt hast, erscheint ein Pin-Symbol in der Form einer Stecknadel. Diese Stecknadel musst du anklicken und schon wurde der Kommentar fixiert und wird oben angezeigt. Die Fixierung erkennst du an einer kleinen Stecknadel unter dem Kommentar, der Verfasser wird über die Fixierung informiert. Die Fixierung kannst du aufheben, indem du den Kommentar nochmals markierst.

